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Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 07:57
Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны.

С вечера 4 ноября до 04:40 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan dövlət sərhədində atəşkəsi pozub

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