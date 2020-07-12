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Армения нарушила режим прекращения огня 43 раза за сутки

Армения нарушила режим прекращения огня 43 раза за сутки Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 43 раза.
Нагорно-карабахский конфликт
12 июля 2020 г. 09:21
Армения нарушила режим прекращения огня 43 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 43 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

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