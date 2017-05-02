Армения нарушила режим прекращения огня 110 раз

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 110 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.