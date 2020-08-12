О нас
Report Georgia

Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз
Нагорно-карабахский конфликт
12 августа 2020 г. 09:42
Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки
0 : 00
0 : 00

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenians continue violating ceasefire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 35 dəfə pozub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

10:28
EIA не изменила прогноз добычи нефти в Азербайджане Энергетика
10:26
Минэнерго США ожидает переизбытка нефти в мире в 2020 году Энергетика
10:07
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2020) Финансы
09:49
В Минске восстановили работу мобильного интернета и соцсетей В регионе
09:46
Из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 279 человек В регионе
09:42
Армения нарушила режим прекращения 35 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
08:32
Сегодня пройдет жеребьевка азербайджанской Премьер-лиги Футбол
08:23
Стартует четвертьфинал Лиги Чемпионов Футбол
07:40
Коронавирус стал распространяться быстрее Здоровье
06:58
США произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19 Другие страны
06:52
В тюрьмах Эквадора объявили ЧП Другие страны
05:24
В результате ДТП в Бинагади пострадала женщина Происшествия
05:22
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
04:38
Трамп удивился выбору Байдена на пост кандидата в вице-президенты Другие страны
04:35
В Бразилии за сутки выявили более 52 тысяч случаев коронавируса Другие страны
Вся новостная лента