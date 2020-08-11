Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

​Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.