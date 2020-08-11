О нас
Report Georgia

Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки

Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт
11 августа 2020 г. 09:33
Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки
0 : 00
0 : 00

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Defense Ministry: Armenia breaks ceasefire 29 times a day
Версия на азербайджанском языке Düşmən atəşkəs rejimini 29 dəfə pozub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

09:58
Названа причина смертельных осложнений от коронавируса Здоровье
09:50
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2020) Финансы
09:45
Добыча нефти в Казахстане сократилась на 1,4% Энергетика
09:33
Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:29
Спецслужба раскрыла детали стрельбы у Белого дома Другие страны
09:24
Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Турции Внешняя политика
08:48
В Казахстане добыча нефти снизилась Энергетика
08:35
Ученые предсказали причину смерти миллионов людей Это интересно
08:17
Назван лучший Джеймс Бонд в истории Искусство
08:10
В Гяндже молодой парень совершил самоубийство Происшествия
07:59
Участники антиправительственных протестов вновь перекрыли улицы Софии Другие страны
07:42
В поселке Бина произошла тяжелая авария, есть раненые Происшествия
07:33
Индексы на бирже США менялись на фоне обострения отношений с Китаем Финансы
06:41
Второй случай заражения коронавирусом выявлен у футболистов "Фейенорда" Футбол
06:23
В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки Другие страны
Вся новостная лента