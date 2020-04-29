Армения нарушила перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.