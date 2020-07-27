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Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки

Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки Сообщили в Министерстве обороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
27 июля 2020 г. 09:44
Армения нарушила перемирие 45 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

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Версия на английском языке Tension on frontline: Armenians shell Azerbaijani positions 45 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 45 dəfə pozub
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