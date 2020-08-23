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Армения нарушила перемирие 37 раз за сутки

Армения нарушила перемирие 37 раз за сутки Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.
Нагорно-карабахский конфликт
23 августа 2020 г. 10:19
Армения нарушила перемирие 37 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 37 dəfə pozdu

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