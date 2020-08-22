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Армения нарушила перемирие 34 раза за сутки

Армения нарушила перемирие 34 раза за сутки Подразделения вооруженных сил Армениив течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза.
Нагорно-карабахский конфликт
22 августа 2020 г. 09:35
Армения нарушила перемирие 34 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агдам Товузского района, в селe Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 34 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 34 dəfə pozdu

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