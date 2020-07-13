Армения начала признавать свои потери на фронте

Хотя противник понес значительные потери, он этого не признает

В результате ответного огня, открытого азербайджанской армией, два сотрудника полиции получили ранения в Тавушской области Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степнян на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники милиции находились возле землянки.

Следует отметить, что это первое заявление армянских официальных лиц о жертвах. Хотя противник понес значительные потери на фронте (более 30 убитых), он этого не признает.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.