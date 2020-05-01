Армения использовала минометы при обстреле азербайджанских позиций

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.
Точным ответным огнем минометных подразделений Азербайджанской армии огневые точки противника были подавлены.