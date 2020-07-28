Эксперт: Армения хотела проверить союзничество с Россией на прочность

С приходом Пашиняна к власти отношения Армении и России складываются неоднозначно, считает старший преподаватель РУДН

"С приходом Пашиняна к власти отношения Армении и России складываются неоднозначно. Эскалация конфликта с Азербайджаном могла быть попыткой со стороны Еревана проверить союзничество на прочность, а действительно ли Москва готова поддержать своего союзника?" Как передает российское бюро Report, об этом заявил старший преподаватель РУДН Кямран Гасанов на пресс-конференции в Москве на тему "Эскалация между Арменией и Азербайджаном: новая фаза или тлеющий конфликт?"

"Интересы России просты - Россия заинтересована в стабильности, чтобы были добрые отношения с обеими народами. Статус-кво устраивает только одну сторону конфликта и пока он сохраняется, всегда будут подобные конфликтные ситуации", - считает К. Гасанов.