Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня

Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность.
Армения грубо нарушила новый режим прекращения огняАрмения грубо нарушила новый режим прекращения огня Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 08:10
https://static.report.az/photo/a029e19d-3f1d-336d-b965-e46d0461dfb7.jpg
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