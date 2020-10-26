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Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня

Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность.
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 08:10
Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня
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Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

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Версия на английском языке Armenia grossly violates new ceasefire regime
Версия на азербайджанском языке Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu

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