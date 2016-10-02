Армения 12 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 12 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах и в селах Бала Джафарли, Гаймаглы Газахского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций расположенных близ оккупированного села Горган Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.