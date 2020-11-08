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Арестович: Азербайджан вернул город огромного символического значения - Шушу

Арестович: Азербайджан вернул город огромного символического значения - Шушу "Азербайджанские войска провели блестящую операцию, которая войдёт в учебники военной истории"
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 16:05
Арестович: Азербайджан вернул город огромного символического значения - Шушу

"Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения - Шушу".

Как сообщает Report, об этом украинский военный обозреватель Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что этом особое событие для азербайджанцев - "возвращение Родины, возвращение истории".

"Вернул по земле, пройдя через горы пехотой с боями, с носимым боекомплектом, в тумане, в нелетную погоду.

Это так - для тех, кто говорит, что "...все сделали дроны"", - написал А. Арестович.

По его словам , азербайджанские войска провели блестящую операцию, которая войдёт в учебники военной истории.

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