Арестович: Азербайджан вернул город огромного символического значения - Шушу

"Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха, город огромного символического значения - Шушу".
Как сообщает Report, об этом украинский военный обозреватель Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что этом особое событие для азербайджанцев - "возвращение Родины, возвращение истории".
"Вернул по земле, пройдя через горы пехотой с боями, с носимым боекомплектом, в тумане, в нелетную погоду.
Это так - для тех, кто говорит, что "...все сделали дроны"", - написал А. Арестович.
По его словам , азербайджанские войска провели блестящую операцию, которая войдёт в учебники военной истории.