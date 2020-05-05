Арье Гут: Армения использует марионеточный режим в Нагорном Карабахе

В период коронавируса сложилось такое впечатление что как будто все террористы и сепаратисты в Сирии, в Нагорном Карабахе, в Газе, в Украине сегодня ушли на карантин и ведут борьбу с COVID-19.

Как сообщает Report, об этом в информационно-аналитической передаче "День" Девятого израильского телевизионного канала заявил глава представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

"Данная реальность обманчива. Давайте возьмем самый старый и замороженный конфликт на постсоветском пространстве – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. В результате данного конфликта, Армения осуществила этническую чистку и оккупировала 20% территории Азербайджана, кроме Нагорного Карабаха были оккупированы еще 7 прилежащих к данному региону районов Азербайджана.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, израильский эксперт отметил, что высоко ценит заявление Генсека ООН Антониу Гутерриша об объявлении всеобщего прекращения огня.

"Однако как можно верить в реальность этого заявления, когда все мировое сообщество ведет активную и агрессивную борьбу со страшной мировой пандемией Республика Армения, используя марионеточный и сепаратиский режим в Нагорном Карабахе, являющийся международно-признанной территорией Азербайджана провела 31 марта 2020 года на оккупированной территории нелегитимные и незаконные так называемые "парламентские и президентские" выборы. Задается логичный и риторический вопрос кому сейчас нужны были эти шоу-выборы? Эти нелегитимные выборы не признали такие международные структуры как ЕС, ООН и ОБСЕ. Всем совершенно понятно, что результаты этих псевдонелегитимных выборов не имеют никаких правовых последствий и противоречат основным нормам и принципам международного права" – заключил израильский эксперт.