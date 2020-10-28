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Иранские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Иранские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель Аракчи: Желание Азербайджана и Ирана заключается в том, чтобы границы двух стран были границами мира и дружбы.
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 21:16
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

"Желание Азербайджана и Ирана заключается в том, чтобы границы двух стран были границами мира и дружбы".

Об этом Report заявил находящийся с визитом в Баку спецпредставитель президента Ирана, заместитель министра иностранных дел Сейид Аббас Аракчи.

"К сожалению, из-за конфликта [нагорно-карабахского - ред.] мы не могли пользоваться всеми возможностями и потенциалом этого участка госграницы"- заявил Аракчи.

В этой связи он отметил, что Иран готов в скором времени приступить к переговорам с Азербайджаном по эксплуатации гидроузла "Худаферин".

"Кроме того, наши компании проявили большой интерес к восстановительным работам, которые будут проходить на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал он.

Напомним, ранее с освобождением от армянской оккупации поселка Агбянд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана.

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