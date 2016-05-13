АП: Азербайджан направил в Европейский суд два обращения в связи с действиями армян в апреле

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Происходящие на линии соприкосновения войск события являются нарушением международного права".

Как сообщает Report, об этом на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Последние события на линии соприкосновения войск: проблемы международного гуманитарного права" заявил руководитель сектора по защите прав человека Администрации Президента (АП) Азербайджана Чингиз Аскеров.

По его словам, во время боев, произошедших в начале апреля, азербайджанский народ выступал с единой позиции, поддержал государственную политику: "Так как граждане не могут обратиться в Европейский суд в связи с этими вопросами, для них наняты адвокаты. Проводятся соответствующие работы. Уже направлено два обращения. Армянская сторона также направила два обращения в Европейский суд. В заявление отмечено, что якобы азербайджанские военнослужащие оскорбляют армянское гражданское население. Азербайджанская армия не имеет дела с гражданским населением”.

Ч.Аскеров отметил, что собирается информация в связи с другими случаям, по их поводу также будут сделаны обращения в Европейский суд по правам человека: "В Европейский суд будут направлены заявления в связи с нанесением ущерба более 50 гражданским и социальным объектам".