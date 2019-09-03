Анжей Каспшик проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 сентября 2019 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович, Михаил Олару и Мартин Шустер.