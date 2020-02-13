Анджей Каспршик встретился с главой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту Анджей Каспршик встретился с руководителем азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанкой Республики Туралом Гянджалиевым и членами общины.

Об этом Report сообщили в общине.

В ходе встречи А.Каспршик поздравил руководителя общины Т.Гянджалиева с избранием в Милли Меджлис Азербайджана.

Турал Гяджалиев поблагодарил личного представителя действующего председателя ОБСЕ, он подчеркнул, что в результате поддержки многочисленных избирателей в будущем более активно продолжит деятельность как избранный представитель Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Глава общины Т.Гянджалиев сказал, что азербайджанская сторона готова к контактам между общинами, рассказал о желании вынужденных переселенцев вернуться на свои земли и озвучил намерение поддерживать инициативы, предложенные в данной плоскости.