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Анджей Каспршик проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Анжей Каспршик проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 13 ноября 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

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