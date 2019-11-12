Анджей Каспршик проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 13 ноября 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович и Геннадий Петрика.