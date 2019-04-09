Анджей Каспршик проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 10 апреля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.