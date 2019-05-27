Анна Акопян подтвердила, что ее сына перевели из Карабаха

Приезд сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна в Ереван не имеет никакой связи с ситуацией в Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Newsarmenia, об этом заявила на встрече с журналистами супруга главы правительства Армении Анна Акопян, отвечая на вопрос, почему Ашот Пашинян оказался в Ереване.

"Ашот вместе со своими друзьями-солдатами прибыл в соответствующую воинскую часть на курсы усовершенствования. Это временное явление, он вернется. Ашот как служил, так и продолжит служить", - заверила журналистов А. Акопян.