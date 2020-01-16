Анджей Каспршик провел мониторинг в Агдамском направлении фронта

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.