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Анджей Каспршик провел мониторинг в Агдамском направлении фронта

Анджей Каспршик провел мониторинг в Агдамском направлении фронта

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

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