Анджей Каспршик прибыл в Нагорный Карабах

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибыл в оккупированный Арменией регион Азербайджана - Нагорный Карабах.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он встретился в Ханкенди с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

На встрече была обсуждена ситуация на линии соприкосновения войск.

Отметим, что сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.