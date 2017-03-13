Андре Рейшар: В Сенате Франции планируется встреча депутатов Азербайджана и Армении

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "В ближайшем будущем планируется встреча в Сенате Франции депутатов парламентов Азербайджана и Армении".

Как сообщает Report, об этом на проведенном в Милли Меджлисе Азербайджана брифинге сказал председатель Группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской Республики Андре Рейшар.

По его словам, прошла встреча с председателем Сената Франции и получен его положительный отзыв по данному вопросу: "Считаем, что в этом направлении можно принять определенные положительные шаги. Время встречи пока неизвестно. Так как пока это является лишь инициативой. Однако, на встрече с председателем Сената мы получили предварительное согласие. После утверждения президентами данного решения можно предоставить точную информацию о месте и времени".

А.Рейшар сказал, что при прежнем председателе Сената на повестку был вынесен вопрос о встрече членов парламента: "Однако, встреча не состоялась. Наши основные ожидания связаны с тем, чтобы добиться положительного продвижения на пути урегулирования конфликта, обладающего статусом замороженного. Конфликт отрицательно сказывается на стабильности в Азербайджане, что становится причиной напряженности в регионе. Наши ожидания будут связаны с принятием определенных шагов, направленных на устранение перечисленных на встрече негативов".