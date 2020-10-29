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Amnesty International подтвердила использование кассетных боеприпасов Арменией

Amnesty International подтвердила использование кассетных боеприпасов Арменией Международная неправительственная организация Amnesty International подтвердила использование Арменией кассетных боеприпасов для обстрела азербайджанского города Барды
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 21:19
Amnesty International подтвердила использование кассетных боеприпасов Арменией

Международная неправительственная организация Amnesty International подтвердила использование Арменией кассетных боеприпасов для обстрела азербайджанского города Барды.

Как передает Report, в заявлении организации говорится, что 28 октября, примерно в 13:30 по местному времени, одна или несколько ракет "Смерч" были выпущены по городу, попав в жилые кварталы вблизи госпиталя.

В результате обстрела Барды погиб как минимум 21 человек, а примерно 70 были ранены.

Эксперты Amnesty International подтвердили подлинность снимков, сделанных фотокорреспондентами, на которых запечатлены фрагменты кассетных боеприпасов 9N235, выпущенных из РСЗО "Смерч".

"Обстрел кассетными боеприпасами жилых кварталов является жестоким и безответственным деянием, повлекшим за собой гибель, ранения и страдания людей", - заявила Мария Струтерс, региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке “Amnesty International” ermənilərin Bərdə terrorunda kasetli bombalardan istifadəsini təsdiqlədi

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