Amnesty International подтвердила использование кассетных боеприпасов Арменией

Международная неправительственная организация Amnesty International подтвердила использование Арменией кассетных боеприпасов для обстрела азербайджанского города Барды

Международная неправительственная организация Amnesty International подтвердила использование Арменией кассетных боеприпасов для обстрела азербайджанского города Барды.

Как передает Report, в заявлении организации говорится, что 28 октября, примерно в 13:30 по местному времени, одна или несколько ракет "Смерч" были выпущены по городу, попав в жилые кварталы вблизи госпиталя.

В результате обстрела Барды погиб как минимум 21 человек, а примерно 70 были ранены.

Эксперты Amnesty International подтвердили подлинность снимков, сделанных фотокорреспондентами, на которых запечатлены фрагменты кассетных боеприпасов 9N235, выпущенных из РСЗО "Смерч".

"Обстрел кассетными боеприпасами жилых кварталов является жестоким и безответственным деянием, повлекшим за собой гибель, ранения и страдания людей", - заявила Мария Струтерс, региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.