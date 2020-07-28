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Американские евреи осудили зверства дашнаков против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Американские евреи осудили зверства дашнаков против азербайджанцев в Лос-Анджелесе Насилие над мирными демонстрантами угрожает обществу США и демократическим ценностям
Нагорно-карабахский конфликт
28 июля 2020 г. 09:56
Американские евреи осудили зверства дашнаков против азербайджанцев в Лос-Анджелесе

Крупнейшая организация израильских американцев, влиятельный Израильско-американский Совет (IAC) осудил зверства армянских дашнаков, совершенные против членов азербайджанской общины 21 июля перед Генконсульством.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в заявлении говорится о недопустимости нападения на азербайджанцев, собравшихся перед Генконсульством нашей страны в Лос-Анджелесе.

Также доводится до сведения важность сохранения свободы слова и права на собрания в безопасной форме, отмечается, что насилие над мирными демонстрантами угрожает обществу США и демократическим ценностям.

В завершение организация пожелала скорейшего и полного выздоровления пострадавшим и выразила уверенность в том, что правоохранительные органы завершат это расследование и будут действовать решительно согласно его результатам.

Действующий в Лос-Анджелесе IAC является самой быстро развивающейся еврейской организацией в мире. Созданный в 2007 году IAC объединяет около 250 тысяч израильских американцев.

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе поддерживает тесные дружеские отношения с этой организацией на протяжении многих лет.

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Версия на английском языке Israeli-American organization condemns violence against Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Amerikalı yəhudilər Los-Ancelesdə azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri pislədi

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