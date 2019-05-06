Аманда Пол: Ход переговоров по Карабаху зависит от того, намерен ли Пашинян изменить свой подход

"Встречи между министрами иностранных дел и лидерами Азербайджана и Армении являются позитивным шагом и стали основанием для "нового оптимизма" в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Об этом Report заявила эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол.

"Это можно рассматривать как изменение динамики. Однако мы все еще находимся на ранней стадии в переговорах. Прогресс все еще зависит от политической воли обеих сторон по трансформации диалога в конкретные шаги", - отметила эксперт.

"Кроме того, ход переговорного процесса также зависит от того, намерен ли новый армянский лидер Никол Пашинян изменить подход к вопросу или будет придерживаться изначальной позиции руководства Армении. Это все еще неясно", - заявила Аманда Пол.

Говоря об усилии и влиянии мировых сил для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Аманда Пол подчеркнула, что решающее слово на данный момент остается за Москвой: "Дональд Трамп (президент США- ред.) забыл про этот регион. Он заинтересован в других вещах, к примеру, борьбой с Ираном. А для России регион Южного Кавказа - это главный приоритет".