Али Асадов: Мы не ведем войну против армянского народа

"Нашей единственной целью является восстановление территориальной целостности Азербайджана"

"Мы не ведем войну против армянского народа, нашей единственной целью является восстановление территориальной целостности Азербайджана и установление долгосрочного мира и безопасности в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании совета глав правительств СНГ, проходящего сегодня в режиме видеоконференции.

Премьер- министр отметил, что азербайджанская сторона на всех уровнях неоднократно заявляла, что после восстановления территориальной целостности, в Нагорном Карабахе должны жить мирно азербайджанская и армянская общины.

"Азербайджан никогда не претендовал на чужую землю, однако намерен восстановить свою территориальную целостность", - заявил А. Асадов.