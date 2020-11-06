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Али Асадов: Мы не ведем войну против армянского народа

Али Асадов: Мы не ведем войну против армянского народа "Нашей единственной целью является восстановление территориальной целостности Азербайджана"
Нагорно-карабахский конфликт
6 ноября 2020 г. 14:14
Али Асадов: Мы не ведем войну против армянского народа
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"Мы не ведем войну против армянского народа, нашей единственной целью является восстановление территориальной целостности Азербайджана и установление долгосрочного мира и безопасности в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании совета глав правительств СНГ, проходящего сегодня в режиме видеоконференции.

Премьер- министр отметил, что азербайджанская сторона на всех уровнях неоднократно заявляла, что после восстановления территориальной целостности, в Нагорном Карабахе должны жить мирно азербайджанская и армянская общины.

"Азербайджан никогда не претендовал на чужую землю, однако намерен восстановить свою территориальную целостность", - заявил А. Асадов.

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Версия на английском языке Ali Asadov: We are not waging war against the Armenian people
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: "Erməni xalqına qarşı müharibə aparmırıq"

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