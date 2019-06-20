Али Ахмедов призвал сопредседателей МГ ОБСЕ активизировать усилия

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"По числу беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджан, вероятно, одна из стран, наиболее нуждающихся в серьезных мерах".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

Он с сожалением отметил, что несмотря на тяжелое положение международные организации так и не предприняли действенных шагов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и возвращению вынужденных переселенцев в отчие края: "Международные организации и, в первую очередь, Минская группа ОБСЕ должны активизировать свои усилия по урегулированию конфликта, чтобы граждане Азербайджана, оказавшиеся в положении вынужденных переселенцев, могли в самое ближайшее время вернуться в родные края".

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан одна из стран, где много беженцев: "По информации за прошлый год, в мире насчитывается более 70 млн беженцев и вынужденных переселенцев, что составляет 1% населения всего мира. В Азербайджане же 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, что составляет 10% населения страны. Эта ситуация продолжается почти 30 лет".