Акция протеста перед посольством Армении в США

Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста

Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста.



Как передает местное бюро Report, в акции приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в Вашингтоне и его окрестностях.



Протестующие прошли маршем перед посольством с флагами Азербайджана и Турции в руках. Сотни наших соотечественников собрались перед посольством с плакатами с лозунгами "Прекратить оккупацию", "Позор Армении", "Справедливость для Карабаха", "Карабах принадлежит Азербайджану" и призвали американскую общественность не молчать о несправедливости.



Общественность США была проинформирована о провокациях, совершенных Арменией в направлении Товузского района.



Протестующие требовали немедленно положить конец провокациям Армении и прекратить оккупацию азербайджанских земель.



Вусала Аббасова

