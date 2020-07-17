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Report Georgia

Акция протеста перед посольством Армении в США 

Акция протеста перед посольством Армении в США  Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста
Нагорно-карабахский конфликт
17 июля 2020 г. 03:41
Акция протеста перед посольством Армении в США 

Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста.


Как передает местное бюро Report, в акции приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в Вашингтоне и его окрестностях. 


Протестующие прошли маршем перед посольством с флагами Азербайджана и Турции в руках. Сотни наших соотечественников собрались перед посольством с плакатами с лозунгами "Прекратить оккупацию", "Позор Армении", "Справедливость для Карабаха", "Карабах принадлежит Азербайджану" и призвали американскую общественность не молчать о несправедливости.


Общественность США была проинформирована о провокациях, совершенных Арменией в направлении Товузского района.


Протестующие требовали немедленно положить конец провокациям Армении и прекратить оккупацию азербайджанских земель.


Вусала Аббасова
 

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