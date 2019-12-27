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Али Гасанов: Готов ежемесячно перечислять в фонд 200 манатов из своей пенсии

​А. Гасанов: Готов ежемесячно перечислять в фонд 200 манатов из пенсии

"В составе Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики может быть создан специальный фонд".

Как сообщает Report, об этом бывший заместитель премьер-министра Али Гасанов заявил на мероприятии в связи с отчетом об итогах деятельности азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Он отметил, что община очень активна.

А.Гасанов предложил создать единый фонд для еще большего расширения деятельности Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики: "Лично я готов перечислять в фонд из своей пенсии 200 манатов ежемесячно. В том числе те, у кого есть возможности, должны помочь фонду средствами. Это национальное дело. Община не должна искать финансирование в других местах для участия в международных конференциях, у них должны быть свои собственные средства".

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