Госкомиссия: 95 из 196 пропавших без вести в Ходжалы взяты в плен и заложники

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"В результате Ходжалинского геноцида без вести пропали 196 человек, они состоят на учете в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом представитель Государственной комиссии Джамилага Агаев заявил на мероприятии в Тбилиси, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

По его словам, среди них 36 детей, 65 женщин и 34 пожилых человека: "На основании свидетельских показаний очевидцев 95 человек из 196 пропавших без вести лиц были взяты в плен или заложники. В Государственной комиссии хранятся показания 413 человек, которые были взяты армянами в плен и заложники во время оккупации Ходжалы, но позже были освобождены".