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27 лет без Физули и Джебраила

27 лет без Физули и Джебраила Со дня оккупации вооруженными силами Армении Джебраильского и Физулинского районов Азербайджана минуло 26 лет
Нагорно-карабахский конфликт
23 августа 2020 г. 00:38
27 лет без Физули и Джебраила

Со дня оккупации вооруженными силами Армении Джебраильского и Физулинского районов Азербайджана минуло 27 лет.

Как напоминает Report, вооруженные формирования вражеской страны оккупировали Джебраильский район 23 августа 1993 года.

В результате оккупации армянами Джебраила площадью 1050 кв. км и населением около 60 000 человек району нанесен ущерб в более 14 млн долларов.

В районе насчитывается 90 сел и на данный момент лишь одно село - Джоджуг Марджанлы находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

До оккупации в районе действовали 35 детских садов, 65 средних школ, 1 профтехучилище, 73 больницы и другие медицинские учреждения, 63 культурных объекта.

Вынужденные переселенцы из Джебраильского района на сегодняшний день разместились в около 2 000 населенных пунктах в 58 районах страны.

До оккупации со стороны армянских вооруженных подразделений сельское хозяйство района в основном состояло из виноградарства, животноводства, зерноводства, овощеводства, здесь выращивали фрукты и занимались шелководством.

Через территорию Джебраильского района пролегают железная дорога Баку-Нахчыван (52 км) и автомобильная дорога Ширван-Зенгилан (60 км).

Район богат историко-архитектурными и религиозными памятниками.

В войне против армянских агрессоров Джебраильский район отдал более 350-ти шехидов, 91 человек пропал без вести или попал в заложники, 177 - стали инвалидами.

До сих пор под оккупацией армянских вооруженных формирований остаются 125368 га из 139393 га от общей площади Физулинского района, оккупированного 23 августа 1993 года.

На освобожденной от оккупации территории Физулинского района находится 13 поселков и 20 сел.

12 из принадлежащих району поселков освобождены от оккупации, на территории созданы новые поселки, где временно размещены семьи вынужденных переселенцев. На данный момент на территории разместились 51 000 вынужденных переселенцев.

В начавшейся в конце 80-х годов прошлого века борьбе против армянской агрессии сражались тысячи жителей района, сотни стали шехидами, получили ранения, попали в заложники и пропали без вести.

В целом на войне Физулинский район отдал свыше 1100 шехидов, 1450 жителей района стали инвалидами.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğalından 27 il ötür
Версия на английском языке 27 years passed since occupation of Fuzuli and Jabrayil

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