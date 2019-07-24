В Нагорном Карабахе армянский военный стрелял в старшину и после совершил суицид

На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе армянский военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете Армении.

"23 июля военнослужащий срочной службы, рядовой Володя Гамлетович Галоян пытался незаконно лишить жизни - убить старшину боевой позиции. Галоян из закрепленного за ним автомата АК-74 преднамеренно выпустил в направлении старшины автоматную очередь, однако по независящим от него обстоятельствам не довел преступление до конца", - написала начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян на своей странице в Facebook.

По ее данным, непосредственно после этого Галоян, взяв закрепленный за ним автомат АК-74, покинул территорию позиции.

"Его тело было обнаружено в 04.20 утра 24 июля в 50 метрах от наблюдательного пункта боевой позиции с огнестрельным ранением в области нижней челюсти, рядом лежал его автомат", - сообщила Арутюнян.

По данному факту ведется следствие.