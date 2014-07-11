Посол: Франция создаст все условия для реализации встречи президентов Азербайджана и Армении

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Для реализации встречи между президентами Азербайджана и Армении необходимы благоприятные условия".

Как сообщает REPORT со ссылкой на агентство Регнум, об этом заявил посол Франции в Армении Анри Рено, комментируя предложение президента Франции Франсуа Олланда о встрече между двумя главами государств в Париже.

"Предложение Франции было одобрено различными странами. Теперь Франция ожидает, чтобы были созданы все благоприятные условия для предоставления возможности провести эту встречу. В тот момент, когда обе стороны заявят о своей готовности встретиться, Франция создаст все условия для реализации своего предложения", - подчеркнул он.