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    Посол: Франция создаст все условия для реализации встречи президентов Азербайджана и Армении

    Франция организует встречу, когда стороны заявят о своей готовности к ней, заявил Анри Рено

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Для реализации встречи между президентами Азербайджана и Армении необходимы благоприятные условия".

    Как сообщает REPORT со ссылкой на агентство Регнум, об этом заявил посол Франции в Армении Анри Рено, комментируя предложение президента Франции Франсуа Олланда о встрече между двумя главами государств в Париже.

    "Предложение Франции было одобрено различными странами. Теперь Франция ожидает, чтобы были созданы все благоприятные условия для предоставления возможности провести эту встречу. В тот момент, когда обе стороны заявят о своей готовности встретиться, Франция создаст все условия для реализации своего предложения", - подчеркнул он.

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