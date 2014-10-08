Главы МИД Армении и Франции обсудили подготовку к встрече президентов Армении и Азербайджана

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудил с главой МИД Франции Лораном Фабиусом подготовку намеченной на конец октября, по инициативе президента Франции, парижской встречи глав государств Азербайджана и Армении. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД Армении, об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.

"В этом контексте высоко оценив конструктивную вовлеченность Франции и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России и Соединенных Штатов, Налбандян подчеркнул важность их совместных усилий, направленных на исключительно мирное урегулирование конфликта", - отмечается в сообщении.

Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Франции также обсудили двустороннее сотрудничество и ряд региональных и международных вопросов.