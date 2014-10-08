 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД Армении и Франции обсудили подготовку к встрече президентов Армении и Азербайджана

    Встреча состоится в конце октября в Париже по инициативе президента Франции

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудил с главой МИД Франции Лораном Фабиусом подготовку намеченной на конец октября, по инициативе президента Франции, парижской встречи глав государств Азербайджана и Армении. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД Армении, об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.

    "В этом контексте высоко оценив конструктивную вовлеченность Франции и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: России и Соединенных Штатов, Налбандян подчеркнул важность их совместных усилий, направленных на исключительно мирное урегулирование конфликта", - отмечается в сообщении.

    Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Франции также обсудили  двустороннее  сотрудничество и ряд региональных и международных вопросов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi