Звёзды "ЖАРЫ" на красной дорожке - ФОТОРЕПОРТАЖ - ДОПОЛНЕНО

В рамках фестиваля "ЖАРА" звезды, которые будут 4 дня зажигать на сцене, прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.

Как сообщает Report, по красной дорожке прошлись такие знаменитости как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, EMIN, Ани Лорак, Валерия, Алессандро Сафина, Зульфия Ханбабаева, Чингиз Мустафаев, MONATIK, Потап и многие другие.

В первый день "ЖАРЫ" выступают Филипп Киркоров, Светлана Лобода, EMIN, Ольга Бузова, Монатик, Настя Каменских, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Ани Лорак, Валерия, Лолита, Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Время и Стеекло, A'Studio, Artik & Asti, Buruto, Monatik, Глюк’oZa, Рита Дакота, Zivert, Макс Барских, Mozgi, Чингиз Мустафаев, Bosson, Александр Панайотов, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Alessandra, Юлия Беретта, Дмитрий Мататов.

Второй день будет посвящен хитам 90-х. Также в этот день состоится творческий вечер группы "Любэ", Стаса Михайлова и Григория Лепса.

Завершающий день фестиваля будет посвящен "поколению Z" - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Состоится сольный концерт Тимати.