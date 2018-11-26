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    "Золотая осень" в Лянкяране - ФОТОРЕПОРТАЖ

    © Report

    Лянкяран. 26 ноября. REPORT.AZ/ Лянкяранский район имеет богатый растительный покров. На территории района находятся прекрасные леса и не входящие в лесной фонд территории, покрытые зелеными насаждениями. Здесь очень много реликтовых и эндемичных растений. Основу лесного покрова в Лянкяране с ее богатой флорой и фауной составляют разновидности вошедших в "Красную книгу" деревьев и кустарников. 

    Лянкяран отличается своей необыкновенной красотой во все времена года. А осень придает этой красоте еще больше привлекательности, за что ее и называют здесь "золотой".

    Report представляет фоторепортаж о великолепном буйстве красок золотой осени в этом регионе.

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