"Золотая осень" в Лянкяране - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Лянкяран. 26 ноября. REPORT.AZ/ Лянкяранский район имеет богатый растительный покров. На территории района находятся прекрасные леса и не входящие в лесной фонд территории, покрытые зелеными насаждениями. Здесь очень много реликтовых и эндемичных растений. Основу лесного покрова в Лянкяране с ее богатой флорой и фауной составляют разновидности вошедших в "Красную книгу" деревьев и кустарников.

Лянкяран отличается своей необыкновенной красотой во все времена года. А осень придает этой красоте еще больше привлекательности, за что ее и называют здесь "золотой".

Report представляет фоторепортаж о великолепном буйстве красок золотой осени в этом регионе.