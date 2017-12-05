"Золотая осень" в Лянкяране - ФОТОРЕПОРТАЖ

Лянкяран. 5 декабря. REPORT.AZ/ Лянкяранский район богат растительностью. На территории района существуют леса и не входящие в лесной фонд территории, покрытые зелеными насаждениями. Здесь зачастую встречаются реликтовые и эндемичные растения. Основу лесного покрова в обладающем богатой флорой и фауной Лянкяране составляют разновидности вошедших в "Красную книгу" деревьев и кустов.

Лянкяран отличается своей красотой и загадочностью во все времена года. Осень придает этой красоте еще большую привлекательность. Поэтому осень в Лянкяране называют "Золотой осенью".