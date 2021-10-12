Журналист, призванный на войну в день своего рождения

"После возвращения с действительной воинской службы я часто видел во сне, как вновь прохожу службу".

"После возвращения с действительной воинской службы я часто видел во сне, как вновь прохожу службу".

Об этом в интервью Report сказал сотрудник Oxu.az, участник Отечественной войны Агшин Керимов.

По его словам, у него всегда было предчувствие, что будет участвовать в боях: "28 сентября 2020 года, в день своего рождения я был призван на войну. После возвращения с войны я больше не видел тех снов".

A.Керимов сказал, что на пресс-конференции по случаю объявления в стране мобилизации он участвовал в качестве журналиста: "30 сентября мы отправились на фронт. Сегодня я горжусь тем, что мне выпала такая почетная миссия. Не только бои, но и политическая воля и сила народа обеспечили победу в войне".

Участник боевых действий подчеркнул, что на передовой между офицерами и солдатами царили дружеские отношения: "Находясь там, я думал, что мой организм очень скоро ослабнет. Потому что было очень холодно. Но новости с различных направлений фронта об освобождении новых территорий вдохновляли нас и придавали сил. В условиях войны страх помогает оставаться на ногах. Но когда страх переходит в панику, это самая большая ошибка. Один из основных факторов, придающих человеку сил, - это семья, которая ждет вас дома. Ты уверяешь себя, что пришел на войну не умирать, а убивать, знаешь, что воюешь за правое дело, что должен победить, оправдать надежды и положить конец 30-летней оккупации и нам это удалось".