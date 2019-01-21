Жизнь, прерванная в утробе: как предотвратить селективные аборты? - ВИДЕО - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Аборты являются одной из злободневных проблем современного мира. Приверженцы архаичного, изжившего себя образа мышления своими требованиями родить наследника вынуждают женщин делать селективные аборты. Неуемное желание узнать пол ребенка подчас продиктовано именно намерением избавиться от плода "нежелательного" пола. Все это в результате приводит к росту искусственного прерывания беременности.

Report провел расследование данной проблематики.

Акушер-гинеколог Рашад Султан считает, что порой селективные аборты путают с иного рода абортами: "Врачу не важно, какой религии и расы его пациент. Мы оказываемся лицом к лицу с угрозой для жизни. Пол человека для нас не имеет никакого значения. Люди должны уяснить, наконец, что в общечеловеческом масштабе соотношение полов изменить нельзя. Девочки такие же ваши дети, как и мальчики. Селективные аборты недопустимы".

Врач-гинеколог Тураб Джанбахышов отметил, что сам был свидетелем подобной дискриминации по признаку пола: "Выбор пола ребенка зачастую возникает в многодетных семьях. Если мы будет запрещать некоторые вещи, то эти действия будут совершаться противозаконно. Всем известно, что на 12-й неделе беременности можно определить пол ребенка. 80-85% абортов после этого срока приходится на долю девочек. Все это совершается по воле родителей. В нынешней статистике деторождаемости по сравнению с пятилетней давностью преобладают мальчики".

По мнению депутата Мусы Гулиева, в законодательстве есть определенные пустоты в этом вопросе: "Разрешено все, что не запрещается законодательством. Подготавливаемый законопроект предусматривает запрет ультразвукового обследования беременной без надлежащих на то медицинских показаний. Аборт после 12-й недели беременности должен совершаться не по желанию родителей или неким социальным аспектам, а исключительно по медицинским показаниям. Решение об аборте должен выносить не один врач, а консилиум врачей. После принятия соответствующего закона, лица, нарушающие его, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. Необходимо вести просветительскую работу в этом направлении".

Председатель Общественного объединения содействия женщинам "Темиз дунья" Мехрибан Зейналова отметила, что убийство ребенка в утробе по признаку пола – подлинное варварство: "Все это развязывает руки насилию в отношении женщин, закладывая при этом основы для иных видов насилия. Превалирование мальчиков не формирует их отношение к девочкам, равно, как и малочисленность девочек не повышает некие половые интересы мальчиков в определенной среде. Вряд ли образованные люди прибегнут к подобному. И религия не допускает убийство ребенка".

Теолог Гаджи Шахин Гасанли уверен, что ребенок – счастье, ниспосланное Всевышним: "Согласно хадисам, девочки ставятся выше мальчиков. Жизнь подтверждает это. Девочки больше привязаны к родителям. В семье, где есть девочки, больше счастья. В хадисах говорится о том, что людям, воспитавшим трех девочек, уготовано место в раю. Мальчик – благословение, а девочка – милость. Это божий подарок. Убийство ребенка по признаку пола – истинное варварство и дикость. В современном мире этой теме не должно быть места".

Клинический психолог Лала Гусейнова отметила, что женщины испытывают чувство вины после первого аборта: "Они так и говорят: "я умертвила своего ребенка". Чувство вины впоследствии сказывается на поведении человека, приводя к чрезмерной агрессии и даже самоубийствам. Будущие родители должны озаботиться не полом ребенка, а тем, как воспитать его хорошим человеком и здоровой личностью. Мальчика произвела на свет женщина, не стоит забывать об этом. Поэтому пол не имеет большого значения".

Отметим, что в среднем, аборты совершаются в мире каждые 50 секунд.

Видео: Рашад Тунджай