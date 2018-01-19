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    Живописная снежная панорама в Лерике - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В горах высота снежного покрова достигла 25-30 см, в центре района - 10-15 см© Report

    Лерик. 19 января. REPORT.AZ/ Лерикский район во все сезоны года славится своей красотой.

    Начавшийся с 13 января снег превратил район в прелестный и живописный уголок природы региона. Гордая осанка снежных вершин демонстрирует величие края долгожителей. Реки текущие со склонов гор оживляют спокойный ритм жизни.

    В настоящее время в горах высота снежного покрова достигла 25-30 см, в центре района - 10-15 см.

    Report представляет репортаж с территории района.

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