Живописная снежная панорама в Лерике - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Лерик. 19 января. REPORT.AZ/ Лерикский район во все сезоны года славится своей красотой.

Начавшийся с 13 января снег превратил район в прелестный и живописный уголок природы региона. Гордая осанка снежных вершин демонстрирует величие края долгожителей. Реки текущие со склонов гор оживляют спокойный ритм жизни.

В настоящее время в горах высота снежного покрова достигла 25-30 см, в центре района - 10-15 см.

Report представляет репортаж с территории района.