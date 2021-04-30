Живописная природа Карабаха, пострадавшая от рук армянских палачей

Мы держим путь в Физулинский и Ходжавендский районы. В 10:30 утра в сопровождении делегации Министерства экологии и природных ресурсов мы ступаем на освобожденные земли.

Мы держим путь в Физулинский и Ходжавендский районы. В 10:30 утра в сопровождении делегации Министерства экологии и природных ресурсов мы ступаем на освобожденные земли.

Цель визита - осмотр зеленых насаждений, особо охраняемых заповедных территорий и природных ресурсов, уничтоженных армянами в период оккупации Физулинского и Ходжавендского районов. Вдоль дороги руины, всюду царит разруха. На зеленеющих лугах алеют только распустившиеся маки, радуют глаз желтые полевые цветы. Аромат цветущих лугов слышен окрест.

Сначала мы направляемся в село Ишиглы Физулинского района. До армянской оккупации здесь росли величественные чинары. Ныне от них остались лишь замшелые пни.

Сопровождающий нас в ходе визита завсектором министерства Мехман Набиев отметил, что до оккупации в Физулинском районе произрастали 11 восточных платанов. После армянской оккупации от них остались лишь воспоминания.

Мы пробирались по холмам, перемахнули горные хребты. Наш путь пролегает к селу Довлетъярлы. Проехав по извилистым и довольно опасным дорогам, мы добрались до месторождения "Довлетъярлы мишар дашы". Месторождение площадью в несколько гектаров беспощадно эксплуатировалось армянами в период оккупации. Камни с месторождения перевозили на территорию Армении.

Представитель Национальной службы геологической разведки Шахин Аташов сообщил, что в Физулинском районе имеется 6 месторождений полезных ископаемых.

Наше путешествие продолжается. Мы направляемся в село Гарамамедли Физулинского района. Совместно с чиновниками министерства мы выпускаем в водохранилище “Конделенчай-1” 1500 мальков и сажаем более 600 деревьев. Наша поездка в Физулинский район завершается, и во второй половине дня мы держим путь в Ходжавенд...

Нашему взору открывается величественная Азыхская пещера - древнейшее становье человека. Мы взбираемся по 800 ступенькам. В период оккупации армяне неоднократно проводили здесь незаконные археологические раскопки, а обнаруженные артефакты вывозили за рубеж. На стенах памятника вандалами высечены армянские имена Карен, Гаго и пр.

Азыхская пещера расположена на юго-восточных склонах Малого Кавказа, между селами Азых и Салакетин Ходжавендского района на высоте 900 метров над уровнем моря. Площадь Азыхской пещеры составляет 800 кв.м. В ней имеются 8 проемов длиной 600 метров. Высота некоторых из них составляет 20-25 метров. Азыхский геолого-палеонтологический памятник был открыт в 1960 году Мамедали Гусейновым, однако прошел регистрацию в 1982 году.

Вдыхая упоительный горный воздух, мы спускаемся к подножию села. Запах чабреца слышен повсюду. Впервые именно в селе Азых я воочию увидел знаменитый Хары-бюльбюль, о чарующей красоте которой был наслышан.

Мы огибаем село Туг и по горным тропинкам добираемся до Гадрута. В отличие от других придорожных районов, здесь армяне уничтожили лишь небольшую часть деревьев и лесных массивов.

Примерно в 19:00 мы достигаем Гадрута - южных ворот Нагорного Карабаха. Это мой первый визит в здешние края. Ранее мне доводилось бывать в селах Туг и Эдилли Ходжавендского района. Живописные пейзажи поражают воображение.

Гадрут представляет исключительную стратегическую значимость. Поселок был оккупирован вооруженными силами Армении 2 октября 1992 года. 9 октября 2020 года Гадрут был освобожден от вражеской оккупации.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов рассказал, что до оккупации общая площадь лесного фонда в Ходжавендском районе составляла 22 428 гектаров. По спутниковым снимкам было установлено, что в период оккупации было уничтожено 3537,4 гектара лесного фонда. К сожалению, времени в обрез… Напоследок мы окидываем взором 900-летнюю чинару...

Настало время возвращаться. В надежде вновь посетить эти заповедные края мы едем в Баку.

Фото/видео: Эхтирам Джаби

Монтаж: Магомед Агаев