Жители зоны оползня на Баилово все еще остаются в школе - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Часть жителей из зоны оползня на Баилово в Сабаильском районе города Баку все еще остаются в школе № 163. Сегодня глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов направился в школу, где встретился с жителями.

Представляем фоторепортаж подготовленный сотрудниками Report в административном здании школы.

Напомним, что Кабинет министров принял решение в связи с переселением на съемные квартиры жителей домов, находящихся в зоне оползня на Баилово. В соответствии с распоряжением, выделены средства для съема временного жилья для 98 семей (в соответствии с составом семьи). В ближайшие дни ожидается переселение жителей на съемные квартиры.