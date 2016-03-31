Житель Гусаров собрал вертолет - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Житель Гусаров собрал вертолет. Как сообщает Report, местный житель Мирзахан Имамгулиев собирает вертолет уже 6 лет.

По его словам, в процессе работы ему понадобились запчасти от 15-ти автомобилей: "Сначала я установил в вертолете двигатель автомобиля "Запорожец" украинского производства. Однако из-за его малой мощности мне пришлось заменить его на двигатель автомобиля марки "ВАЗ 2103".

М.Имамгулиев сказал, что он с детства мечтал собрать вертолет: "95% работ уже выполнены. Вертолет будет полностью готов к полету в сентябре".

Отметим, что на сбор вертолета М. Имамгулиев уже потратил более 3 000 манатов.