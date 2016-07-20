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    Здание парламента Турции после бомбардировки - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Во время нападения сильно пострадала часть здания, были ранены 12 полицейских, состояние двух из которых тяжелое

    Анкара. 20 июля. REPORT.AZ/ При попытке госпереворота в Турции наиболее сильный удар был нанесен по зданию Великого национального собрания Турции. Здание парламента трижды подвергалось авиаударам, в результате которых пострадала часть здания, были ранены 12 полицейских, состояние двух из которых тяжелое.   

    Отметим, что в момент бомбардировки мятежниками здания парламента в помещении находились депутаты, которым удалось спастись, спрятавшись в бомбоубежище. 

    Напомним, что 15 июля в Турции группа военнослужащих пыталась совершить государственный переворот. После призывов президента Реджепа Тайипа Эрдогана население собралось на площадях и органам внутренней службы удалось предотвратить попытку госпереворота.   

    Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж, отражающий ситуацию после бомбардировки здания Великого национального собрания Турции. 

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