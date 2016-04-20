Завершились ремонтные работы в мечети "Шехидов", назначены ахунд и имам - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Завершились ремонтные работы в мечети "Шехидов" в Баку.

Как сообщает корреспондент Report, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Гаджи Аллахшуюр Пашазаде и глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов ознакомились с ремонтно-реконструктивными работами в мечети.

УМК назначило ахунда и имама мечети.

Имам мечети заявил Report о том, что пока в мечети не будут совершаться пятничные и коллективные молитвы: "Мечеть сдана в эксплуатацию после ремонтно-реконструктивных работ. Однако пока не будет звучать азан и совершаться пятничные и коллективные молитвы. Любой может посетить мечеть в индивидуальном порядке. Мечеть будет открыта с 9:00 до 18:00".

Напомним, что мечеть "Шехидов" была закрыта на ремонт в 2009 году.

Фото: Фири Салим