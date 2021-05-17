Завершаются работы в парке имени генерала Полада Гашимова

В Баку завершаются работы в парке, которому присвоено имя Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

В Баку завершаются работы в парке, которому присвоено имя Национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщил Report завотделом аппарата главы ИВ Хатаинского района Панах Иманов, в рамках работ по благоустройству в парке были демонтированы непригодные скамейки и беседки: "Начались работы по прокладке новых оросительных линий и установке современных осветительных систем, также обрезаны деревья и выложены тротуарные дорожки".

По завершении благоустроительных работ в парке будет установлен памятник П.Гашимову. На мемориальном комплексе планируется увековечить имена и других шехидов.

Report представляет видеоматериал:

Оператор : Вугар Ханларов