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Завершаются работы в парке имени генерала Полада Гашимова

Завершаются работы в парке имени генерала Полада Гашимова В Баку завершаются работы в парке, которому присвоено имя Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.
Мультимедиа
17 мая 2021 г. 15:14
Завершаются работы в парке имени генерала Полада Гашимова
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В Баку завершаются работы в парке, которому присвоено имя Национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщил Report завотделом аппарата главы ИВ Хатаинского района Панах Иманов, в рамках работ по благоустройству в парке были демонтированы непригодные скамейки и беседки: "Начались работы по прокладке новых оросительных линий и установке современных осветительных систем, также обрезаны деревья и выложены тротуарные дорожки".

По завершении благоустроительных работ в парке будет установлен памятник П.Гашимову. На мемориальном комплексе планируется увековечить имена и других шехидов.

Report представляет видеоматериал:

Оператор : Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Polad Həşimov parkında işlər yekunlaşır

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